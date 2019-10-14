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Власть
14.10.2019 17:46
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СМИ: Мэрия Москвы сдает разгонявшим митинги казакам недвижимость в центре столицы по рекордно низкой цене

Центральное казачье войско снимает помещение в центре столицы по цене в 17 раз ниже рыночной.

«Центральное казачье войско (ЦКВ), прославившееся участием своих бойцов в разгоне митингов, платит мэрии Москвы за аренду половины трехэтажного здания в центре столицы 783 рубля за квадратный метр в год», – сообщает 14 октября издание «Открытые медиа».

Казаки разместились в трехэтажном здании на Большой Сухаревской площади в Москве, занимая 1,12 тысячи кв. м. Собственником дома на Садовом кольце 1905 года постройки остается столичная мэрия. За эту недвижимость казаки платят около 72 тысяч рублей в месяц.

Ставка, по которой ЦКВ снимает помещения, ниже, чем минимум для аренды за нежилые помещения в городской собственности. Так, медицинские и образовательные учреждения платят от 3500 рублей за квадратный метр в год, а например, музеи и религиозные организации от 4500.


Аренда недвижимости на Большой Сухаревской площади, по данным аналитиков Knight Frank, начинается от минимальных 13 тысяч рублей за квадратный метр. Договор между мэрией и казаками был заключен в 2015 году и действует до 2064-го. «Однако войско не платило за аренду с 1 декабря 2015 года по 28 февраля 2019 года, накопив за этот период долг в 2,857 миллиона рублей», – сообщают журналисты со ссылкой на документы Московского арбитражного суда.

Департамент горимущества весной подал иск о расторжении договора аренды и выселении арендатора с Большой Сухаревской площади. Казачья организация после этого погасила основную сумму долга. Чиновники отказались от своих претензий, сохранив лишь требование о выплате более 561 тысячи рублей неустойки. Договор аренды с ЦКВ остается в силе.

Как сообщается в группе Центрального казачьего войска во «Вконтакте», казаки «принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения, в подготовке допризывников из числа казачьей молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в других силовых структурах». Также отмечается, что ЦКВ исповедует православие, чтит казачьи заповеди и традиции.

Внимание на организацию обратили после митингов 2018 года, когда казаки с нашивками Центрального казачьего войска применяли силу к участникам организованной Алексеем Навальным акции «Он нам не царь». Издание The Bell выяснило, что организация получала деньги от московского правительства на обучение по работе на массовых мероприятиях.

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