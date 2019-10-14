Две легковушки не поделили перекресток в Колпино. На месте две скорые и реанимация

Вечерний час пик в Колпино осложнило ДТП. Авария с легковушками собрала несколько скорых и окрасила в бордовый Большой Ижорский мост.

Как сообщает 14 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Светлана, на перекрестке улицы Ремизова и Красной улицы, у Большого Ижорского моста столкнулись два легковых автомобиля. У обеих машин разбита передняя часть.

«Стоят две скорые и реанимация, пострадавших не видно», – добавляет очевидица. Информация уточняется. В ГИБДД данных о пострадавших пока не поступало, сообщили в отделе пропаганды.





По данным «Яндекс.Пробок», авария собрала пробку на мосту и Пролетарской улице.