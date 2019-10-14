Дзюба и Черышев стали лучшими игроками сборной России в октябре

Нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу и полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева болельщики признали лучшими игроками сборной России в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Как сообщает 14 октября пресс-служба РФС, Дзюба занял первое место в голосовании, которое проходило в соцсетях, по итогам встречи против сборной Шотландии (4:0). Нападающий «Зенита» забил в той игре два мяча и отдал одну голевую передачу.

Черышев назван лучшим в гостевом матче против сборной Кипра (5:0). Полузащитник забил два мяча, а также отдал две голевые передачи. По итогам игры россияне досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино в заключительном матче квалификации.



