Смольный выделит участок под строительство судебного квартала до декабря

Участок под строительство судебного квартала должен быть передан до 1 декабря. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов 14 октября.

В аппарате вице-губернатора Николая Линченко подтвердили, что речь идет именно об участке на Смольной набережной. Он был выбран одновременно с решением «выселить» судебный квартал с проспекта Добролюбова; ранее на этом участке предполагалось строительство нового музея истории блокады Ленинграда.

Напомним, в 2012 году Владимир Путин высказал идею перевести высшую судебную власть из Москвы в Петербург. Верховный суд решено было разместить на Петроградской стороне, на месте так и не реализованного проекта «Набережная Европы». Подрядчиком строительства квартала стало ФГУП «Строительное управление», принадлежащее управделами президента. Предполагалось, что здесь появятся постройки площадью 225 тысяч кв. м, включая здания Верховного суда, судебного департамента, жилье и театр танца Бориса Эйфмана. В 2017 году начались поиски субподрядчиков, закончить со строительством за 36 млрд рублей планировали в 2019 году. Контракты достались группе «Ташир» и ООО «Кредо», но ФАС отменила итоги конкурсов. «Коммерсант» сообщал, что в 2018 году проект передали структурам, близким к ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». В апреле 2019 года было решено, что вместо судебного квартала на Ватном острове появится парк. Одновременно заявлялось, что судей разместят на Смольной набережной, на месте еще одного отмененного проекта — музея блокады Ленинграда.



