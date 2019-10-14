Происшествия
СМИ: Дело об убийстве бизнесмена-опекуна Ксении Собчак забуксовало. Задержанные не были исполнителями нападения
Пресненский суд Москвы продлил сроки ареста Батыру Тумгоеву и Али Белхороеву, которых подозревают в убийстве бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича, также известного в качестве опекуна Ксении Собчак. Об этом 14 октября пишет «Росбалт».
По данным источников издания, расследование дела якобы забуксовало. Так, согласно первоначальной экспертизе, отпечаток пальца, оставленный киллером на телефоне, не принадлежит ни Тумгоеву, ни Белхороеву.
Ранее сообщалось, что предполагаемые киллеры были замечены перед убийством рядом с офисом Калмановича в центре Москвы. При этом сами задержанные уверяли, что ездили к знакомым девушкам — одна из них подтвердила показания Тумгоева и Белхороева.
Как пишет «Росбалт», теперь следствие не считает их исполнителями и организаторами нападения на Калмановича, однако уверено, что они имели отношение к убийству. Сами подозреваемые это отрицают.
Справка:
В начале июня трех подозреваемых в нападении на Калмановича задержали в Москве. По версии следствия, в ноябре 2009 года они напали на машину 62-летнего бизнесмена, выпустив по ней 20 пуль. Предприниматель погиб. Нападавшим удалось скрыться на автомобиле российского производства. По факту нападения было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ – убийство, незаконный оборот оружия и покушение на убийство.
Шабтай фон Калманович никогда не скрывал своей тесной связи с Петербургом. Например, по его словам, Анатолий Собчак умирал на его руках, после чего именно Калманович «пытался быть наставником» его дочери Ксении. Бизнесмен уверял, что был знаком с Владимиром Путиным в петербургский период его жизни. Помимо этого Калманович был меценатом баскетбольного клуба «Спартак» из Петербурга.