СМИ: Дело об убийстве бизнесмена-опекуна Ксении Собчак забуксовало. Задержанные не были исполнителями нападения

Пресненский суд Москвы продлил сроки ареста Батыру Тумгоеву и Али Белхороеву, которых подозревают в убийстве бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича, также известного в качестве опекуна Ксении Собчак. Об этом 14 октября пишет «Росбалт».

По данным источников издания, расследование дела якобы забуксовало. Так, согласно первоначальной экспертизе, отпечаток пальца, оставленный киллером на телефоне, не принадлежит ни Тумгоеву, ни Белхороеву.

Ранее сообщалось, что предполагаемые киллеры были замечены перед убийством рядом с офисом Калмановича в центре Москвы. При этом сами задержанные уверяли, что ездили к знакомым девушкам — одна из них подтвердила показания Тумгоева и Белхороева.

Как пишет «Росбалт», теперь следствие не считает их исполнителями и организаторами нападения на Калмановича, однако уверено, что они имели отношение к убийству. Сами подозреваемые это отрицают.



