Поселок Левашово на севере Петербурга остался без света. Виноват ветер

Из-за аварии на сетях полностью без электричества остался поселок в Выборгском районе Петербурга днем 14 октября. Без света оказались магазины, администрация и около пяти тысяч человек населения.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, проблемы с электричеством заметны еще на подъездах к Левашово: на Выборгском шоссе не работают светофоры, а сразу за поворотом на Горское без света осталась заправка.

Жители делятся проблемой в группе поселка: судя по комментариям с названиями улиц, которые задела авария, света нет нигде.

В Ленэнерго «Фонтанке» сообщили, что виной стала непогода – упавшим деревом оборвало провода воздушной линии 35 кВ.



