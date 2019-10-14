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Строительство
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14.10.2019 17:27
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В «Заповедном парке» стартовали продажи квартир в новом доме

В «Заповедном парке» стартовали продажи квартир в новом доме

ПАО «Группа ЛСР»

Начались продажи в доме №2 жилого комплекса «Заповедный парк», который возводится в непосредственной близости от Новоорловского заказника в окружении скверов и водоемов. 

Дом включает 341 квартиру площадью от 20 до 53 кв. м. Здесь представлены студии, классические двухкомнатные квартиры, а также двухкомнатные и трехкомнатные квартиры евроформата. Большинство из них — с видом на зеленый массив. Минимальная цена квадратного метра — от 91 тыс. рублей. Плановый срок сдачи дома в эксплуатацию — IV квартал 2021 года.

Всего в комплексе «Заповедный парк» запроектировано порядка 2,5 тыс. квартир. Жилье будет передано покупателям с полностью готовой отделкой, при этом ставку сделают на универсальный подход к интерьеру. Стены оклеят обоями, которые будущий житель может покрасить на свой вкус, установят межкомнатные двери, в ванной и туалете появится сантехника, а стены облицуют керамической плиткой. При отделке предпочтение отдадут спокойным светлым оттенкам.

Строительство домов ведется по хорошо зарекомендовавшей себя бесшовной технологии. Каркасы жилых зданий монтируются из железобетонных изделий, произведенных на немецком оборудовании. Фасады утепляются долговечным теплоизоляционным материалом, поверх которого накладывается несколько слоев базовой декоративной штукатурки, закрывающей швы. Такая технология позволяет в будущем экономить на коммунальных платежах: благодаря бесшовному утеплению внешнего контура здания теплопотери снижаются в среднем на 30%. Это сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Цветовое решение для домов «Заповедного парка» — пастельные тона с яркими цветовыми элементами.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, малые архитектурные формы, яркие игровые зоны и спортивные площадки. Проектом предусмотрены и встроенные коммерческие помещения площадью около 3 тыс. кв. м. Запланировано более 900 мест в наземных паркингах и на гостевой автостоянке. 

Буквально в 500 м от комплекса расположен Шуваловский карьер, образованный плотиной на реке Каменке. Озеро с его причудливыми очертаниями, зелеными мысами и песчаными холмами стало излюбленным местом для прогулок и пикников окрестных жителей. А Новоорловский лесопарк, получивший свое название по фамилии владельцев этих земель графов Орловых, является государственным заказником регионального значения. Лесной массив из сосен и берез раскинулся на территории почти 140 га. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Заповедный парк» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

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