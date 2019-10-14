«Красота осени и буйство красок». В Пушкине открылась выставка неслышащих художников и фотографов

В Пушкине в библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка открылась выставка «Осенний мотив». На ней представлены работы неслышащих художников и фотографов.

На экспозиции, организованной библиотекой, творческим объединением глухих деятелей искусств и культуры «АРТ-НЕВАГРАДЪ» и Санкт-Петербургским театром глухих, посетители смогут увидеть около 40 работ, выполненных в разных жанрах, техниках и стилях. «Каждая из работ уникальна и хороша. Полет художественной фантазии и мастерство художников и фотографов не знает границ. Завораживает красота осени, буйство красок и человеческих эмоций в каждой работе», – говорят организаторы.

Цель выставки – дать одарённым людям, лишённым слуха, возможность творческой реализации, а обществу – познакомиться с новыми талантливыми художниками.

Библиотека Мамина-Сибиряка не впервые сотрудничает с творческим объединением глухих деятелей искусств и культуры «АРТ-НЕВАГРАДЪ». В этом году при их активном участии состоялось открытие выставки «Город счастья» в рамках международного арт-проекта «Счастливая тарелка», где было представлено более 40 тарелок, сюжеты которых посвящены пейзажам Пушкинского района, счастливым людям, счастливому городу, личному представлению авторов о городе счастья.

Выставка «Осенний мотив» будет открыта до конца октября.