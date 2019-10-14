Александр Запесоцкий потребовал убрать доклад о себе с сайта РАН. В ответ Комиссия по противодействию фальсификации науки предложила ему приехать на разбор полетов

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий потребовал убрать с сайта Российской академии наук подготовленный Комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований доклад о кандидатах в члены-корреспонденты и академики, которые нарушили академическую этику. В докладе отмечено, что Александр Запесоцкий участвовал в защите одной практически на 100% списанной диссертации, в трёх его работах найдены признаки нарушений. Свою просьбу убрать доклад с сайта РАН ректор СПбГУП аргументирует тем, что, по его мнению, «Диссернет», на материалах которого этот документ основан, является «сомнительным источником» и его публикация «нарушает действующее законодательство и наносит существенный ущерб имиджу РАН, авторитету российской науки».

Факт обращения «Фонтанке» 14 октября подтвердили в Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований. В ответ Запесоцкого пригласили приехать на слушание по его вопросу 30 октября в Президиум РАН. «Итоги обсуждения при необходимости будут преданы гласности, в частности на сайте Комиссии, – говорится в ответе. – Основным вопросом являются факты разножанровых текстуальных совпадений, которые можно найти по указанной в докладе ссылке, а не обсуждение качества ресурсов, посредством которых эти факты легче всего отыскиваются».

Запесоцкий пока не ответил комиссии, примет ли он или его представитель участие в слушании.

Напомним, что в сентябре 2019 года Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований обнаружила нарушения академической этики у 56 кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН, в том числе у Александра Запесоцкого. Ректор СПбГУП также упоминается в докладе вольного сетевого сообщества экспертов «Диссернет» «Ректоры России».



