Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на два года за допинг

Запрещенный стимулятор обнаружили в допинг-пробах двух российских спортсменов. Как сообщает 14 октября Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), речь идет о бегуне из Курской области Романе Малееве и спринтере из Тульской области Андрее Лещенко.

В результате оба атлета дисквалифицированы на два года из-за следов запрещенного стимулятора в анализах. Следы допинга у Малеева нашли в пробе, взятой на Всероссийских соревнованиях по кроссу общества «Динамо» в Перми. Он дисквалифицирован со 2 августа 2019 года. Все его результаты с 10 июля будут аннулированы.

У Лещенко следы допинга нашли на чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по легкой атлетике в Краснодаре. Его дисквалифицировали с 25 июля 2019 года. Будут аннулированы все его результаты с 9 июня 2019-го.

ВФЛА была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. С того момента российским спортсменам для участия в международных соревнованиях необходимо получение нейтрального статуса. Дисквалификация ВФЛА продолжается по нынешний день.



