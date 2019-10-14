«Аквилон Инвест» дарит подарки при бронировании и покупке квартир в октябре

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» дарит «умные» подарки клиентам, купившим квартиру в жилых комплексах холдинга в Санкт-Петербурге. Акция приурочена ко Дню Рождения девелопера и продлится до конца октября*.

– «Меняем жизнь к лучшему!» – в этой фразе мы отразили миссию холдинга «Аквилон Инвест». И все 16 лет работы наши усилия направлены именно на это. «Аквилон Инвест» строит энергоэффективные дома, внедряет цифровые системы управления «In-Home» в квартиры, создает функциональные пространства для жизни, отдыха и развития…и дарит «умные» подарки», – отмечает директор по маркетингу и рекламе холдинга «Аквилон Инвест» Надежда Зотова.

По условиям акции все покупатели, сделавшие бронирование квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест» и заключившие договор долевого участия до конца октября, получают сертификаты на приобретение цифровой техники. Покупатели смогут обменять сертификаты на «умные» подарки. Выбор подарка зависит от типа и площади приобретаемой квартиры.

«Аквилон Инвест» реализует в Петербурге пять проектов комфорт-класса: ЖК «Q-мир» и ЖК «4YOU» в Московском районе; ЖК «All Inclusive» и ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе; ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе, и два проекта бизнес-класса: ЖК «ARTквартал.Аквилон» и ЖК «Promenade» в Адмиралтейском районе города.

*Сроки проведения акции с 01.10.2019г по 31.10.2019 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (812) 21-086411, 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru, ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru, ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru, ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru, ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф, ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru, ЖК «Promеnade» – застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru