Быка, убившего пастуха в Ленобласти, «арестовали»: следователи отрезали у него челку и запретили забивать

Бык Рыжик голштинско-фризской породы из посёлка Пушное в Ленобласти, забодавший пастуха, «арестован»: он привязан в стойле.

Как сообщает 47news днем 14 октября, ранее хозяйка собиралась через недельку-другую прирезать полуторагодовалого быка, но случившаяся беда перемешала все планы.

«Следователи отрезали от Рыжика чёлку, запретили его резать и уехали. Не знаю, что теперь делать. Пока он вместе с коровами просто стоит в хлеву привязанным», – заявила изданию 62-летняя фермер Антонина.

Бык-производитель за лето выполнил свою миссию: осеменил четырех хозяйских телок и еще нескольких соседских. По словам хозяйки, агрессии никогда не проявлял, наоборот, сам охранял пастуха от чужих собак. Все в шутку называли его «быком-охранником».





Напомним, свидетелем расправы над пастухом стал петербуржец Сергей, который ехал мимо на квадроцикле. Увидев, как бык подкидывает на рогах мужчину, очевидец начал бросать в рассвирепевшее животное камни, доски – словом, все, что было под рукой. Но не помогло. Это длилось до тех пор, пока коровы не потянулись с поля, а за ними — бык. Его жертва была уже мертва: у пастуха был распорот бок.

Погибший — 55-летний гражданин Узбекистана Суван Абдурахманов. Он уже не первый год приезжал в Петербург и Ленинградскую область на заработки. Патент на работу в России оформлял официально.