Путин прокатился по дворцу короля Саудовской Аравии. За руль его не пустили

Королевскими почестями встретили Владимира Путина в монаршей резиденции в столице Саудовской Аварии. Для передвижения по дворцу российскому президенту предложили транспорт, водителя и компанию.

К залу, где 14 октября проходят официальные переговоры, Владимира Путина доставили на электромобиле. За рулём сидел водитель, российский лидер и король Сальман выступили пассажирами. Свита добиралась до зала своим ходом.

С не меньшим размахом Путина прокатили по Эр-Рияду: его Aurus сопровождала колонна из 16 автомобилей, трёх автобусов, более десятка мотоциклов и примерно дюжины всадников с флагами России и Саудовской Аравии. Перед дворцом «Аль-Ямама» президента встречали фанфарами и русским «Добро пожаловать», пишет ТАСС. Прибытие в аэропорт российской делегации и кречета, который должен стать подарком королю, приветствовали артиллерийским салютом.





Какой размах! Кортеж Путина в Эр-Рияде pic.twitter.com/vuIoLlSA5e — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 14, 2019

«Аль-Ямама» – официальная резиденция короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Последний раз Владимир Путин посещал эту страну 12 лет назад.