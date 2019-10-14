«Демократическое цунами» в Испании. В Барселоне начались столкновения сторонников независимости Каталонии и полиции

Демонстранты, несогласные с многолетними тюремными сроками для инициаторов референдума, объявили об акции протеста, которая уже переросла в стычки с испанскими силовиками.

«Группы сторонников независимости проводят акции протеста и перекрытия дорог общего пользования в различных частях Каталонии. Силы безопасности оцепили важнейшую инфраструктуру, например, аэропорт Барселоны, где уже были зафиксированы столкновения», – сообщает 14 октября испанское издание El Pais.

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Инициатором демонстрации стала группа «Демократическое цунами», объявившая мобилизацию сторонников через соцсети. В частности, они призвали заблокировать работу аэропорта. Чтобы остановить поток людей, полиция вынуждена была перекрыть железнодорожное сообщение с аэрохабом Эль-Прат. В самом аэропорте произошли столкновения.





По данным полиции, в центре Барселоны собрались по меньшей мере 25 тысяч человек. Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, получивший максимальный срок в 13 лет, приветствовал антиправительственные выступления, заявив, что «независимость неизбежна».

Напомним, что сегодня, 14 октября, Верховный суд Испании признал инициаторов референдума о независимости республики виновными в «мятеже и растрате», приговорив их к разным срокам от 13 до 9 лет. Испанский футбольный клуб «Барселона» вступился за осужденных.