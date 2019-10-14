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«Демократическое цунами» в Испании. В Барселоне начались столкновения сторонников независимости Каталонии и полиции
Демонстранты, несогласные с многолетними тюремными сроками для инициаторов референдума, объявили об акции протеста, которая уже переросла в стычки с испанскими силовиками.
«Группы сторонников независимости проводят акции протеста и перекрытия дорог общего пользования в различных частях Каталонии. Силы безопасности оцепили важнейшую инфраструктуру, например, аэропорт Барселоны, где уже были зафиксированы столкновения», – сообщает 14 октября испанское издание El Pais.
Imatges de les c?rregues a l'acc?s del metro a l'aeroport per les protestes per la sent?ncia https://t.co/hI2jPzL5Lv #Sent?nciaProc?s pic.twitter.com/AvlfiUegLf— 324.cat (@324cat) October 14, 2019
Инициатором демонстрации стала группа «Демократическое цунами», объявившая мобилизацию сторонников через соцсети. В частности, они призвали заблокировать работу аэропорта. Чтобы остановить поток людей, полиция вынуждена была перекрыть железнодорожное сообщение с аэрохабом Эль-Прат. В самом аэропорте произошли столкновения.
По данным полиции, в центре Барселоны собрались по меньшей мере 25 тысяч человек. Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, получивший максимальный срок в 13 лет, приветствовал антиправительственные выступления, заявив, что «независимость неизбежна».
Напомним, что сегодня, 14 октября, Верховный суд Испании признал инициаторов референдума о независимости республики виновными в «мятеже и растрате», приговорив их к разным срокам от 13 до 9 лет. Испанский футбольный клуб «Барселона» вступился за осужденных.
Справка:
1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказалось за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон смог вовремя покинуть страну. Испанские власти пытались добиться его выдачи, но все попытки закончились неудачей.