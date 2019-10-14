Речку Каменку на севере Петербурга признали экстремально грязной и умеренно токсичной

Дефицит кислорода и повышенное содержание марганца сделали речку Каменку, что вытекает из Шуваловского карьера, экстремально грязной. В этом году в Петербурге она такая одна.

Это следует из отчета Гидрометцентра за январь – сентябрь этого года, который был опубликован 14 октября. Пробы брали посреди реки в полукилометре от деревни Каменка в середине сентября. Они показали, что в реке критически мало кислорода и явный переизбыток марганца. Проверяли воду в том числе с помощью инфузорий (одноклеточные признали умеренную степень токсичности), использовали в замерах и носы сотрудников Гидрометцентра (они зафиксировали «неприятный гнилостный запах»).

Виной тому, считают в Гидрометцентре, засушливая погода и тот факт, что все предприятия в округе сбрасывают в реку сточные воды. Маленькое количество осадков в конце летнего сезона не растворяло все, что попадало в водоем со строек и предприятий в округе. Ближе к концу сентября повторные пробы показали, что по нормативам слово «экстремально» из сводок можно убрать. С наступлением сезона дождей вода стала просто грязная.

В графу «Случаи высокого загрязнения»» также попала Нева: пробы брали в полутора километрах от устья зимой и в апреле. Не лучше к началу лета дела были и у Охты.





По итогам 2018 года в разные периоды в список экстремально грязных, кроме Каменки, попадали Охта и Славянка.

Как сообщалось ранее, штрафом в 160 тысяч рублей Росприроднадзор наказал завод по производству вертолетных двигателей ОДК «Климов», который стоит на берегу Шуваловского карьера. Керосин там скапливается с 60-х годов. Из этого водоема и берет свое начало Каменка.