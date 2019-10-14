ПСК: возможности апартаментов шире, чем вы думаете

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Функциональность апартаментов не ограничивается только проживанием или сдачей в аренду. Статус нежилой недвижимости даёт возможность открыть офис или совмещать проживание и собственный бизнес, чего не позволяет статус жилого помещения. Эксперты ГК «ПСК» рассказывают, какие возможности открываются перед собственниками апартаментов.

Офисное помещение

По данным Knight Frank, последние пять лет доля свободных офисных помещений в Петербурге ежегодно сокращается в среднем на 3-4%, а арендные ставки показывают рост. Это значит, что качественное помещение с хорошим трафиком с каждым годом найти всё сложнее либо оно будет требовать значительной доли бюджета.

— Апартаменты решают сразу две задачи малого бизнеса: предоставляют выбор малых и крупных площадей в местах высоких транспортных и пешеходных потоков и позволяют сэкономить в долгосрочной перспективе, — говорят в ПСК.

Первый случай, когда локация испытывает естественный дефицит свободных помещений, не редкость. Например, рядом с метро «Площадь Мужества», согласно данным сайтов-агрегаторов, свободных площадей малой и средней площади нет*. Ближайшие офисы в аренду находятся у Гражданского пр-та и Кушелевской дороги.

В такой ситуации альтернативой для бизнеса становятся апартаменты. Первый или второй этаж подойдут для тихого офиса: адвокатская контора, IT-компания, массажный кабинет или ногтевой салон. Остаётся только выбрать необходимую площадь. В апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6, стр.1 доступны последние 100 апартаментов, среди которых и двухкомнатные лоты. Такой вариант подойдёт семейному бизнесу либо творческим людям, которые хотят оборудовать у себя дома творческую мастерскую.

Помещение под офис не обязательно должно быть большим. В ряде бизнесов востребованы площади 20-30 кв. м. В этом случае цена становится определяющим фактором. Стоимость аренды в зависимости от локации варьируется в среднем от 17 до 26 тыс. руб. в месяц. В таких случаях предпринимателям целесообразно рассмотреть приобретение собственного помещения.

— В апартаментах Start на пр-те Энгельса стоимость апартаментов начинается от 1.5 млн руб. Это сопоставимо с пятилетним сроком аренды и также позволяет зарегистрировать в апартаментах юридический адрес. А в случае необходимости – переквалифицировать офис в номер для сдачи в аренду или для собственного проживания, — говорят в ПСК.

Актив для банка

Апартаменты также могут выступать полноценным активом для банка. Получить кредит на развитие малого бизнеса зачастую сложно, особенно, если сам бизнес не подразумевает владения активами. Апартаменты в таком случае выступят гарантией для банка. Одновременно с этим они могут оставаться частью бизнеса: сдаваться в аренду либо выступать как помещение под офис.

Узнать о стоимости апартаментов в Start, ипотечных программах и вариантах отделки можно в офисе продаж рядом с объектом строительства. Информация об апартаментах в наличии и условиях покупки по телефону (812) 210-26-05.

*По данным агрегатора Biz-cen.ru

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплексе LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/