Самолетам подкинут на керосин. Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Президент России Владимир Путин поручил правительству компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста стоимости топлива. Об этом сообщается на сайте Кремля 14 октября.

Сколько выделят на компенсацию, не уточняется. Средства возьмут из резервного фонда. Срок исполнения поручения — 1 ноября.

По оценке Минфина, в 2018 году общий операционный убыток российских авиакомпаний составил около 50 млрд рублей. Основной причиной стал рост стоимости керосина, который в прошлом году подорожал почти на треть. В феврале 2019 года Минтранс предлагал выделить на компенсации авиаперевозчикам 25 млрд рублей.

На прошлой неделе российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство выделить 9 млрд рублей из бюджета в рамках демпфера — механизма компенсаций на случай резких скачков цены авиакеросина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.



