«Какая Африка? У нас своих проблем хватает!» Жене Семака пришлось объяснять ее решение об усыновлении темнокожего ребенка

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака столкнулась с жесткой критикой в свой адрес после того, как озвучила решение усыновить темнокожего ребенка. В ответ на это женщина опубликовала в инстаграме новый пост, в котором объяснила свое решение.

«Сумасшедшая!», «Срочно ко врачу!», «Поздравляю, вы поехали кукухой!» – после публикации в журнале «Собака» открылся некий мистический портал, через который в мою тихую обитель, пахнущую ладаном, полезли диковинные существа, плюющиеся серой и огнем» – так начала Анна свой пост.

По мнению супруги главного тренера «Зенита», критиков задела «жажда человека думать шире, чем принято, и помогать нуждающимся, не ограничиваясь географическими рамками».

«Вас зацепила моя мысль о темнокожем ребёнке… Я начинаю работать над циклом документальных фильмов и через пару месяцев отправлюсь в Африку — туда, где матери, больные СПИДом, умоляют тебя забрать хоть одного из детей за козу и тёплое одеяло, туда, где малыши сегодня, как у нас в блокаду, пухнут и умирают от голода. Вы (судьи и палачи) скажете: «Какая Африка? У нас своих проблем хватает! Африка — далеко!» Но ведь никто не призывает вас помогать африканским детям, не призывает перечислять деньги в фонды, спасающие слонов и крокодилов», – написала Анна Семак.





Анна подчеркнула, что не сможет оставаться равнодушной, «оказавшись в эпицентре ада», потому что для нее нет территориальных границ, нет своих и чужих, для нее все люди — братья.

«Пока мы неосознанно будем продолжать учить наших детей тому, что темнокожий человек — это смешно, что бомж — это не чья-то глубочайшая трагедия, не чей-то дед или отец, а грязный вонючка, пока мы будем опускать глаза при виде инвалида и отводить взгляд от человека, без движения лежащего на тротуаре (точно пьяный), торопясь по своим делам, считая сумасшедшими тех, кто тратит своё время, деньги, жизнь на облегчение чужих страданий, — будущее наших детей будет обречено утонуть во зле», — написала Анна.

С полной версией поста Анны Семак можно ознакомиться у нее в инстаграме.

Напомним, ранее Анна и Сергей Семак сыграли вторую свадьбу. По признанию супруги, пара в недавнем прошлом пережила сложный период, но спустя время, «обнулив счетчики, как в компьютерной игре, просто перешла на новый уровень».

У Семаков семеро детей, в том числе одна приемная девочка.