Setl Group построил предпоследнюю очередь ЖК «GreenЛандия»

Setl Group

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию девятую, предпоследнюю, очередь масштабного проекта «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино», а полностью жилая часть проекта должна быть сдана к концу текущего года. 100 малышей сможет принять встроенный детский сад – он стал уже седьмым детским садиком, построенным девелопером в проекте «GreenЛандия».

Новая очередь состоит из трех корпусов 2.9-2.11 высотой от 9 до 18 этажей с удобным подземным паркингом. Один из корпусов фасадом выходит на Воронцовский бульвар. Именно в этом доме на первых этажах впоследствии откроются магазины и кафе, чтобы жителям не пришлось далеко ездить за продуктами и товарами первой необходимости. Остальные два корпуса построены в глубине тихого и уютного квартала. В зеленых и благоустроенных дворах оборудованы спортивные площадки: установлены комплексы для занятий уличной гимнастикой, гандбольные ворота, стол для тенниса и уличные тренажеры.

Яркие детские площадки с безопасным покрытием ждут ребят. Для малышей предусмотрены разные виды качелей, качалки на пружине, домики, песочный городок, игровые комплексы со скатами. А на площадках для отдыха взрослых установлены диваны-качели.

Разные функциональные зоны во дворах соединила сеть уютных пешеходных дорожек, рядом с которыми высажены сирени, ели, можжевельник и кизильник. Для любителей кататься на велосипеде рядом с домами смонтированы специальные парковки.

Благоустроена и собственная огороженная территория детского сада. Здесь появились игровые площадки с теневыми навесами, красочные детские скамейки, детские городки с горками разной высоты, качели на пружине, спортивный комплекс для самых маленьких, доски для рисования, детские ворота с баскетбольным щитом, деревянные песочницы, парковые диваны.

Отметим, что в проекте «GreenЛандия» уже работает муниципальная школа, рассчитанная на 1175 ребят, и 6 муниципальных детских садов на 680 мест. Два из них, на Графской ул., 8 и 12 к. 2, были открыты для малышей в сентябре этого года.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations