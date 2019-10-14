Тоннель на дамбе ограничили до конца рабочей недели, и могут временно закрыть на въезд

С сегодняшнего дня, 14 октября, в автодорожном тоннеле дамбы Петербурга ведутся плановые ремонтно-восстановительные работы. Из-за этого на внутреннем кольце на несколько дней ограничили движение.

Как сообщает пресс-служба Дирекции КЗС, до 18 октября в тоннеле транспортного отсека Невской стороны вводятся временные ограничения движения транспорта по полосам. Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники могут полностью перекрыть въезд в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

Водителям приносят извинения за временные неудобства и просят следить за сообщениями на информационных табло, соблюдать требования разметки и временных знаков и скоростной режим.



