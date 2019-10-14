Малый бизнес выведут из серой зоны. Смольный вслед за Москвой рассматривает введение торгового сбора с ретейлеров

Смольный подготовил законопроект о введении в Петербурге торгового сбора. Об этом сообщил 14 октября вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, пока документ не внесен в Законодательное собрание. Если депутаты одобрят нововведение, оно начнет действовать не раньше 2021 года.

По словам Елина, задача сбора не столько пополнить бюджет, сколько вывести бизнес из серой зоны. «Добросовестный налогоплательщик находится в не очень выгодной ситуации по сравнению с теми, кто налоги не платит», – сказал он. Опыт других регионов показал, что торговый сбор является эффективным инструментом по выводу предпринимателей из тени.

Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые разрешают введение такого сбора в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, были утверждены в декабре 2014 года. Московские власти воспользовались ими в 2015 году. В Петербурге губернатор Георгий Полтавченко отложил введение сбора: новый налог может привести к неоправданному росту потребительских цен и сокращению зарплат, пояснил он.

В Москве сбор взимается с торговой площади, ставки варьируются в зависимости от метража и локации торговой точки. При этом малый бизнес освобожден от его уплаты. Кроме того, предприятия могут снизить сумму налогов на размер выплаченного сбора.



