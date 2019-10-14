Происшествия
СК назвал фамилии новых задержанных по «московскому делу». Еще двое скрылись
СК РФ рассказал о задержании новых четверых фигурантов «московского дела»: Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова.
«В рамках расследования Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – сообщается 14 октября в заявлении на сайте ведомства.
По версии следствия, Егор Лесных и Максим Мартинцов во время несанкционированного митинга группой напали на росгвардейца на улице Рождественка. Лесных, в частности, нанес силовику удар ногой.
Андрей Баршай также применил силу к представителю власти, толкнув его в спину. Владимир Емельянов, в свою очередь, «силой удерживал» сотрудника Росгвардии, чем мешал тому исполнять свои обязанности.
«В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски», – рапортует СК РФ.
Кроме того, двое «других установленных лиц» скрылись от следствия.
Ранее о появлении новых фигурантов сообщили СМИ.
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 319 статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).