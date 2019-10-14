СК назвал фамилии новых задержанных по «московскому делу». Еще двое скрылись

СК РФ рассказал о задержании новых четверых фигурантов «московского дела»: Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова.

«В рамках расследования Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – сообщается 14 октября в заявлении на сайте ведомства.

По версии следствия, Егор Лесных и Максим Мартинцов во время несанкционированного митинга группой напали на росгвардейца на улице Рождественка. Лесных, в частности, нанес силовику удар ногой.





Андрей Баршай также применил силу к представителю власти, толкнув его в спину. Владимир Емельянов, в свою очередь, «силой удерживал» сотрудника Росгвардии, чем мешал тому исполнять свои обязанности.

«В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски», – рапортует СК РФ.

Кроме того, двое «других установленных лиц» скрылись от следствия.

Ранее о появлении новых фигурантов сообщили СМИ.