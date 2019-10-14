СМИ: Чемпионку мира по боксу избил сосед

Двукратную чемпионку мира по боксу Софью Очигаву избил ее сосед по имени Вадим. Об этом 14 октября пишут «Комсомольская правда» и Baza со ссылкой на свои источники.

По данным этих изданий, на 32-летнюю Очигаву напали поздно вечером 1 октября в подъезде жилого комплекса «Да Винчи» в Москве. По предварительной информации, атаковал спортсменку 28-летний сосед Вадим. Он якобы угрожал убить Очигаву.

«На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения, пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью. Нападавший угрожал ей предметом, похожим на нож», — рассказал источник «КП».

Софья Очигава — двукратная чемпионка мира по боксу, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпиады-2012. Завершила карьеру в 2016 году, после чего основала собственный Фонд развития спорта.



