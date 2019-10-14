В Красноярске двое снимали довольных себя после нанесения смертельных побоев своему знакомому. Статусные родители подозреваемого и его свобода спровоцировали призывы на народный сход

В больнице Красноярска после месячной комы умер избитый знакомыми местный житель. Родные убитого утверждают, что виновники вломились к нему домой и сразу после совершенного записали видео с довольными лицами в крови.

О гибели 31-летнего жителя Красноярского края 14 октября сообщает региональное управление Следственного комитета. В ведомстве уточняют, что двое молодых людей, 25 и 29 лет, избили своего знакомого ночью 15 сентября. Ссора между ними произошла еще по телефону, затем подозреваемые приехали к потерепевшему домой: бить начали в парадной, а закончили в комнате погибшего. До 6 октября избитый лежал в коме, спасти его не удалось.

Скриншот видео/vk.com

В ведомстве уточняют, что уголовное дело было возбуждено сразу после нападения, в связи со смертью его переквалифицировали и передали материалы об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в СК. Подозреваемые не задержаны, мера пресечения им не избиралась.





Волну возмущения, которая вылилась в объявленный на 15 октября народный сход, подняли родные убитого. В соцсетях они опубликовали ролик, на котором якобы один из подозреваемых снимает себя в интерьерах квартиры жертвы. Он улыбается, показывает на камеру язык, при этом его лицо, судя по всему, испачкано каплями крови. На другой записи он снимает открытую дверь в темную комнату, кивает в ее сторону и произносит: «Вот он, ***» На роликах виден и второй испачканный кровью молодой человек, на заднем фоне ходит фельдшер скорой помощи, которой, судя по записи, также пришлось отмахиваться от агрессивных молодых людей.

Родные убитого утверждают, что на записи – Сергей Шмелев и Андрей Шилов, эти фамилии с фотографиями из профилей в соцсетях распространила и местная пресса. Автор видео, Шилов, якобы сын бывшего председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова и экс-судьи, а ныне адвоката Людмилы Шиловой.

Шилов действительно избирался в депутаты, на сайте МО сохранилось упоминание о нем в декларациях, но, судя по ним, детей и жены у него нет. Изданию NGS24.ru он заявил, что такие разговоры ему неинтересны. Людмила Руслановна Шилова как минимум до октября 2012 года была судьей по уголовным делам в Красноярском краевом суде, сейчас ее фамилию можно найти в реестре Емельяновской районной коллегии адвокатов. По данным «Фонтанки», Шиловы прописаны в разных местах, однако люди с такими же ФИО, включая Андрея Ивановича Шилова, неоднократно вместе летали в Москву, Сочи и другие города.