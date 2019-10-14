Тюремный роман. Программист Котов и юная «революционерка» Анна Павликова собираются пожениться

Приговорённый к реальному сроку по «дадинской статье» Константин Котов и фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова намерены пожениться. Об этом 14 октября сообщила мать девушки.

«Он один из первых очень поддерживал Аню, писал ей письма, всякие передачки, он приезжал мне помочь. Практически все это время были вместе», – приводит «Медиазона» слова Юлии Павликовой. По её словам, заявление уже подано.

Анна Павликова вместе с матерью пришла в зал Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на приговор Константину Котову. В сентябре активиста признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов и назначили 4 года колонии.

Пока он содержится в следственном изоляторе. Павликова с августа прошлого года изолирована в собственной квартире. Ей разрешены прогулки, общение с родными, которые живут вместе с ней, переписка и Интернет под запретом. Чтобы прийти в суд, ей потребовалось получить отдельное разрешение. За позволением пожениться также придётся обращаться в суд.





Свадьбы в изоляторе — не редкость. Так, отношения в условиях ограниченной свободы узаконили фигурант «болотного дела» Алексей Полихович, экс-губернатор Кировской области Никита Белых и активист Михаил Цакунов, осуждённый, а затем оправданный за сколотый зуб полицейского. Семейная жизнь двоих последних не сложилась.

Анна Павликова была задержана, а потом арестована в марте прошлого года, на тот момент ей было 17 лет. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе «Новое величие», которое якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима».

Координатор проекта «ОВД-Инфо» Алла Фролова рассказывала, что Котов был соседом по дому Павликовых и именно дело «Нового величия» подстегнуло 34-летнего программиста к участию в протестных мероприятиях.