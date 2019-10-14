Водитель фуры на Софийской не вписался в поворот и преподал урок парковки сразу троим

Большегруз устроил массовое ДТП с припаркованными машинами во Фрунзенском районе Петербурга днем 14 октября. Водитель не сумел протиснуться рядом на повороте.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы, авария произошла на выезде с рынка на Софийскую улицу. Водитель фуры не рассчитал радиус поворота и собрал по принципу домино три припаркованных автомобиля.

Красный Chevrolet Spark с номерами Вологодской области, стоявший практически на самом повороте, стал «палкой в колесе» большегруза: зацепив, грузовик толкнул его на припаркованных впереди соседей.

Из-за аварии улица Фучика оказалась полностью перекрытой, отмечает очевидец Олег. Перегородившую проезд фуру другим автомобилистам приходилось объезжать по газону и тротуару.



