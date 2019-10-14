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Общество
14.10.2019 14:57
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Кто будет контролировать рынок миграции Петербурга, тот и будет танцевать миллиарды

За незаметными кадровыми ходами на миграционном поле Петербурга «Фонтанка» фиксирует скачок напряжения. Рядом с потоками кэша при оформлении гастарбайтеров остальные теневые схемы – капли в главке.

Кто будет контролировать рынок миграции Петербурга, тот и будет танцевать миллиарды

Василий Шапошников/Коммерсантъ

Новости о назначении на днях и.о. главы петербургского филиала ФГУП «Паспортно-визовой сервис» полковника Куликова не найти. Впрочем, как и об уходе его предшественника Селезнева. Игроки же, исторически зарабатывающие на рынке миграции, поняли: руководство главка видит их реальные доходы. Под тему начал копать еще столичный «инквизитор» Соболь, родивший официальный отчет и специальный – для принятия стратегических решений. Первым сигналом стало увольнение летом влиятельного зама начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД Хлусова. На его место встал полковник из Москвы Колесников. Тем самым предсказывается будущая отставка главы службы Минченко. Накал и ресурс интересантов таковы, что, по данным нашего издания, конфигурацию согласовывают с первым замминистра МВД Горовым и начальником ФМС России Казаковой. «Фонтанка» разворачивает чертеж.

На поверхности модель выглядит легко. При оформлении мигрантам патента с филиалом ФГУП «Паспортно-визовый сервис» регионального ГУ МВД работают «Центр трудовых ресурсов» (учрежден правительством города), «Единый миграционный центр» (после ареста Михальченко контролируется экс-главой ФСО Евгением Муровым) и пять лицензиатов (расположены в одних помещениях с ФГУП). 

По мнению участников процесса, которых нашла «Фонтанка», 10–15% от вала достается Смольному и семье Мурова, остальное – не очень известным пяти фирмам. Ежегодный объем рынка – не менее 3 миллиардов рублей. Это цена за оформление около 340 тысяч гастарбайтеров. Хотя, конечно, цифры плавают. Так, например, за 2017 год зарегистрировано под 700 тысяч документов. Конкурентное преимущество – в стабильности. Как в метро. Поток генерирует не менее 10 млрд в год. Но главное здесь – огромный кэш, распределяемый между теми, кто фактически держит бизнес за горло. А эта часть индустрии находится как раз во ФГУП. Именно тут договариваются, от каких компаний принимать документы. Так что появление нового руководителя петербургского ФГУП и члена столичной команды в Управлении по вопросам миграции способны изменить рисунок партии.

«Фонтанка» ознакомилась с оперативными выводами инспекторов генерала Соболя. Также заглянула в параллельный по этому поводу документ ФСБ. Их диагнозы схожи. Эпиграфом могут стать слова начальника главка Плугина, произнесенные еще весной этого года на одном из совещаний: мол, только в Петербурге создана система, где мигрантам предоставляются только платные услуги. Как бы посмотрели петербуржцы на модель, если бы в городе были лишь платные МРЭО.


Безусловно, работнику никто не запрещает самостоятельно пройти медицинское освидетельствование, обучение, сдать экзамены по языку. Но перспективы предсказуемы: дистанция получения результатов анализов в поликлинике – с месяц, при сдаче документов будут обнаружены достаточные ошибки для отказа.

Когда же адреса медцентров совпадают с местами лицензиатов и, соответственно, подразделениями ФГУП, а, к примеру, через ООО «Ладья» проходит половина освидетельствований, то, даже не имея своей лаборатории, работая как посредник, все получается сделать быстро и гладко. Кстати, мигранту можно вообще не являться. Пакеты документов заносят доверенные. Впрочем, то же самое и по образовательной, регистрационной линиям.

Также в справках указаны и экзотические способы: «…хищение госпошлины, уплачиваемой мигрантами, осуществляется путем подмены предоставляемых в госорганы чеков об оплате. …При приемке пошлины через подконтрольные платежные терминалы печатается квитанция, в которой реально указывается в 10 или 100 раз меньшая сумма. …При оплате госпошлины за патент создается чек с суммой 3 тысячи 800 рублей, но с практически невидимой точкой между цифрами 38 и 00. …На этапе передачи принятого заявления в управление по вопросам миграции чек подменяется на правильный. ...Разница похищается».

Остается только умножать сотни тысяч мигрантов на разницу.

При всем при этом роль надзирающих силовиков объективно тормозится. Так, оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД понимают, как собрать факты, подтверждающие эти миллиардные разрывы. Но работа эта в долгую, выхлопом же является лишь уголовное дело по организации незаконной миграции, на что следствие всегда смотрит раздраженно. Процессуальной мороки через край, а показатель – так себе. Зная это, решальщики снимают с игроков деньги за якобы защиту от рисков.

Также собеседники «Фонтанки» раскрыли математику тех, кто исключен от сотрудничества с ФГУП напрямую. То есть субподрядчиков. Оформление документов для мигранта стоит 9 тысяч 500 рублей, но оплата во ФГУП только 2 тысячи 500. Еще по 500 рублей зарабатывается на сертификате тестирования и медицинском заключении – с мигранта берут 2 тысячи 500 рублей при реальной стоимости в 2 тысячи; 1000 рублей приносит добровольное медицинское страхование – получают 2 тысячи при стоимости в 1 тысячу. Присутствуют алгоритмы откатов страховщиков, но это мы уже совсем в глубь зарываемся.  

В итоге, с учетом заявленных «Фонтанкой» кадровых решений, к этому не скучному берегу подплывает реформа. По данным «Фонтанки», к декабрю новым руководством главка планируется ввести лицензиатов в состав филиала ФГУП. В идеале, разумеется, с точки зрения бюджета, может прозвучать анонс: «Все, наличных денег больше нет». При миллиардном кэше это будет посильнее, чем немая сцена в «Ревизоре».


Надежда невидимых акционеров концессии на питерское болото. У нас часто тонут сигналы.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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