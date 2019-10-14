Уполномоченная по правам человека в России заявила, что мутантов не защищает

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Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября: она, как обычно, ушла на уроки, но до школы так и не дошла. В поисках помимо чрезвычайных служб приняли участие несколько тысяч жителей Саратова. Специальную рассылку горожанам сделало МЧС. Когда ночью с 10 на 11 октября стало известно, что тело девочки нашли в гаражах, рядом с ее домом, к месту начали стягиваться люди. Полицейским, которые привезли подозреваемого на место для следственных мероприятий, даже не удалось вывести его из машины: жители требовали выдать мужчину им для суда Линча. После того, как машина уехала, саратовцы пошли к отделу полиции, оттуда их уже разгоняли спецсредствами.

СК РФ оперативно для того, чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что «тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответит за содеянное по всей строгости закона», направил в Саратов лучших следователей.