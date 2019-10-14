Происшествия
«Ягуар» спалил и сам обгорел. Полиция Петербурга ищет пиромана без ресниц
Уничтоживший машину бывшего хоккеиста СКА Пахрудина Гимбатова в Петербурге мог получить термические ожоги лица и обратиться за квалифицированной медпомощью. Нерасчетливость пиромана запечатлела камера наблюдения.
Как следует из видеозаписи поджога, преступник во дворе 155-го дома по Московскому проспекту использовал бутылку с зажигательной смесью. В ее успешной детонации неизвестный, видимо, не был уверен. Он приблизился к машине слишком близко, пламя могло достать и его. Во всяком случае, реакция поджигателя свидетельствует, что ему было жарко.
Внимание полиции занимают как возможные мотивы мести владельцу «Ягуара», так и окрестные аптеки и травмпункты.
Машину экс-хоккеиста сожгли в ночь на 13 октября. Возбуждено уголовное дело.
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