«Ягуар» спалил и сам обгорел. Полиция Петербурга ищет пиромана без ресниц

Уничтоживший машину бывшего хоккеиста СКА Пахрудина Гимбатова в Петербурге мог получить термические ожоги лица и обратиться за квалифицированной медпомощью. Нерасчетливость пиромана запечатлела камера наблюдения.

Как следует из видеозаписи поджога, преступник во дворе 155-го дома по Московскому проспекту использовал бутылку с зажигательной смесью. В ее успешной детонации неизвестный, видимо, не был уверен. Он приблизился к машине слишком близко, пламя могло достать и его. Во всяком случае, реакция поджигателя свидетельствует, что ему было жарко.

Внимание полиции занимают как возможные мотивы мести владельцу «Ягуара», так и окрестные аптеки и травмпункты.

Машину экс-хоккеиста сожгли в ночь на 13 октября. Возбуждено уголовное дело.



