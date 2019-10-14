Не плывут пароходы, не ходят поезда. Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53 человек

Меньше чем за трое суток на островах Японского архипелага выпало до 40 % годового объема осадков. Власти ежечасно обновляют данные о погибших и пропавших без вести.

Так, по данным информационного агентства Kyodo на 14 часов 14 октября, погибшими числятся 53 жителя Японии, ранены не менее 200, 16 — пропали без вести.





В Токийском заливе в воскресенье затонуло грузовое судно, ходившее под флагом Панамы. Спасатели нашли тела нескольких моряков.

Порядка 30 тысяч жителей страны эвакуированы из своих домов и расположены в специально оборудованных центрах. Правда, когда они смогут вернуться домой, власти не готовы прогнозировать. До сих пор не устранены последствия выхода сотни рек из берегов. Из-за прорыва более 20 дамб в регионах затоплены улицы и жилые районы. Например, в префектуре Нагано к северо-западу от Токио вода поднялась до 3 метров. Разлив снес железнодорожный мост и затопил пути.

Только к понедельнику начинает восстанавливаться движение по скоростным железнодорожным магистралям. А вот аэропорты Нарита и Ханэда работают в нормальном режиме.

Тайфун «Хагибис» накрыл основную часть Японии в субботу, 12 октября. В 12 префектурах был объявлен максимальный уровень.