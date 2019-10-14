Смольный договорился с МВД по поводу платных парковок. Штрафы начнут присылать в течение года

Правительство города достигло принципиальной договоренности с ГУ МВД по поводу передачи данных водителей. Это позволит выставлять штраф за неоплату парковки в центре города.

О том, что проект соглашения с ГУ МВД подготовлен, 14 октября рассказал вице-губернатор Евгений Елин. По его словам достигнута принципиальная договоренность с органами внутренних дел.

«В течение года заработает», – ответил он на вопрос, когда система начисления штрафов начнет функционировать.

На данный момент из-за противоречий между утвержденным МВД регламентом запроса личных данных и действующим Кодексом об административных нарушениях петербургские чиновники не могут штрафовать безответственных автовладельцев. К концу 2018 года объем несобранных штрафов превысил цифру в 1,8 млрд рублей. Ранее стало известно о том, что в 2020 году Смольный планирует расширить зону платной парковки на 13 167 мест.



