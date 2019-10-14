Путин везет королю Саудовской Аравии кречета. Саудиты ответили залпом из 21 орудия

Президент России Владимир Путин 14 октября прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В аэропорту его приветствовали залпом из 21 орудия.

Путин прибыл с госвизитом в Саудовскую Аравию. В его честь в аэропорту дали 21 залп pic.twitter.com/XVKI4ovkkq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 14, 2019

Путин ответит на столь горячее приветствие дорогим подарком. Королю Саудовской Аравии вручат камчатского кречета по имени Альфа. Впрочем, уточняется, что король может переименовать его по своему желанию.





Российская сторона в ходе государственного визита Путина подарит саудитам камчатского кречета. Когда птенец только появился на свет, его назвали Альфа. Но сохранит ли птица это имя, решит король Саудовской Аравии. pic.twitter.com/lUGYXrDNJI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 14, 2019

Отметим, кречет — птица из отряда соколообразных семейства соколиных. Является самым большим соколом в мире, вес самки достигает 2 килограммов.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд на переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Как сообщили в Кремле, обсуждать собираются координацию действий для стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.