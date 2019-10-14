Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл отделение после реновации

АО «Альфа-Банк»

Обновленное отделение «ККО Нева» Альфа-Банка открылось после ремонта по адресу Лиговский пр., д. 73.

В офисе расположены комфортные зоны ожидания, круглосуточная зона самообслуживания, действует электронная система управления очередью. Клиентам доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. Для маленьких посетителей отделения оборудована детская зона.

«В обновленном офисе клиентам, как и прежде, доступен полный спектр банковских услуг для физических лиц. Здесь можно оформить банковские карты, вклады, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение, воспользоваться банковскими ячейками и специально выделенным мобильным терминалом для проведения операций. Кроме того, в новом офисе мы завершили реновацию премиальной зоны, в результате которой было значительно увеличено пространство для обслуживания премиальных клиентов», – комментирует директор розничного бизнеса Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка Олег Прокаев.

Через банкоматы в зоне самообслуживания можно совершить все необходимые платежи – перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие/внесение денежных средств и другие услуги. Два банкомата оснащены бесконтактными считывателями, которые позволяют проводить операции, приложив к устройству средство платежа (банковскую карту/ телефон). Транзакцию необходимо подтвердить введением ПИН-кода.

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