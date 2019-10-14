Мэр Абакана погиб в ДТП. Его автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

В дорожной аварии в Красноярском крае 14 октября погиб мэр города Абакана Николай Булакин. По данным СМИ, ему стало плохо за рулем.

ДТП произошло на объездной дороге города Минусинска, сообщают в группе «Абакан автоканал». По информации «Агентства информационных сообщений», Булакин ехал на своем Ford Explorer в Минусинск, и около 15 часов по местному времени в районе поселка Топольки ему стало плохо с сердцем. В результате он потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Мэр Абакана скончался по дороге в больницу, добавляют в агентстве.





Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования по поводу гибели Булакина: «Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким».

Николай Булакин стал мэром Абакана в 1995 году и переизбирался на эту должность пять раз. Ему было 66 лет, у него остались жена и двое детей.