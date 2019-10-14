«Выпустите меня из этого ящика!» Ирландец на собственных похоронах заговорил из гроба

Ирландец перед собственными похоронами записал аудиообращение к близким, в котором прикинулся, что его хоронят заживо. Когда скорбящие родственники и друзья собрались у могилы, запись включили, и из динамиков раздались стук и крики, перемежающиеся веселой нецензурной бранью: «Эй, кто-нибудь? Выпустите меня из этого ящика! Что еще за фантазия, будто я умер? Але? Я просто хотел… попрощаться...»

Собравшиеся не могли сдержать смеха сквозь слезы. Видеозапись необычного послания с того света была опубликована на Reddit и собрала более 2 тысяч комментариев за 12 часов. Пользователи оценили юмор усопшего и выразили соболезнования его близким, которые лишились человека с таким жизнеутверждающим чувством юмора.



