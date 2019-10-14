В правительстве разбушевались оптимисты: Счетная палата назвала нереалистичным бюджет России на 2020-2022 годы

Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы составлен на основе нереалистичного макроэкономического прогноза. Счетная палата не верит ни в ускорение роста экономики, ни в существенный рост инвестиций, ни в сокращение бедности темпами, заложенными в прогноз, говорится в опубликованном 14 октября заключении на проект.

По мнению аудиторов, казна может недополучить более 700 млрд рублей. Проект не учитывает изменения в Налоговый кодекс – например, освобождение от НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами, отмену ограничения по зачету убытков при расчете налога на прибыль с 2021 года и многое другое.

Серьезно завышены оказались прогнозы поступления доходов. Оценки Минфина по дивидендам, например, выше на 14–25% прогнозов Росимущества. А прогнозы по чистой прибыли восьми компаний превышают их собственные оценки. Только по «Транснефти» и РЖД есть риск недополучить 156 млрд и 187 млрд рублей соответственно. А по налоговым и неналоговым доходам за 2020–2022 годы бюджет может не дождаться еще более 350 млрд рублей.

При этом 23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал президенту Владимиру Путину, что бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причём в течение всех ближайших трёх лет. С приличным запасом прочности.



