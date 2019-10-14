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Строительство
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14.10.2019 13:42
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«Сад времени» – участник городского конкурса на лучшее комплексное благоустройство

«Сад времени» – участник городского конкурса на лучшее комплексное благоустройство

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Коттеджный поселок бизнес-класса «Сад времени», который возводится компанией «Строительный трест» в Петергофе, стал участником ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий среди районов Санкт-Петербурга в номинации «Самый благоустроенный инвестиционный объект (промышленный объект, деловой объект или объект потребительского рынка)».

В рамках конкурса в октябре состоялся смотр поселка и прилегающей территории выездной комиссией.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В ходе комплексного благоустройства территории поселка «Сад времени» и прилегающих участков компанией «Строительный трест» было высажено более 300 деревьев 11 различных видов и сортов, нескольких тысяч декоративных кустарников, а также восстановлено газонное покрытие. Оборудованы пешеходные тропинки, ведущие от дороги к пруду Бауш. Прогулочная территория вдоль пруда, доступная для всех желающих, оборудована пешеходными аллеями, велосипедными дорожками, а также украшена скульптурными композициями. Установлено освещение и видеонаблюдение прогулочной зоны. Рядом с прудом Бауш для жителей поселка и все желающих организована пляжная зона, которая оборудованна детской площадкой, выполненной по индивидуальному проекту, и пирсом.

Коттеджный поселок «Сад времени» состоит из 112 домовладений с собственными земельными участками и разделен на две части – северную и южную. Дома здесь предназначены для круглогодичного проживания. Ряд домовладений создается вокруг живописного пруда Бауш. По состоянию на начало 2019 года поселок реализован более чем наполовину, продолжается активное заселение домов. Все коттеджи построены в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Площади домов в поселке – от 140 до 409 кв. м. Панорамное остекление, кирпичные стены, просторные кухни-гостиные и террасы – все это есть в каждом из коттеджей «Сада времени». Именно здесь соединяются домашний уют и красота загородной жизни, престижная локация и близость культурных центров.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга проводится в Санкт-Петербурге с 1996 года. Смотр-конкурс проводится в целях повышения уровня организации работ по благоустройству и озеленению территорий районов Санкт-Петербурга и эффективности содержания ранее созданных объектов благоустройства, улучшения использования средств предприятий и организаций, привлечения к этим работам финансовых средств инвесторов, а также в целях развития инициатив жителей Санкт-Петербурга по благоустройству земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, и придомовых территорий.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

 

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