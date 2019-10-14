Норматив по ОМС для петербуржцев составит 19 тысяч на человека. Врачам обещают платить 120 тысяч

Доходы территориального фонда ОМС в 2020 году должны составить 119 млрд рублей. Из них 18,4 млрд даст бюджет Петербурга.

Проект бюджета территориального фонда на 2020 год обсуждался 14 октября на заседании городского правительства. Подушевой норматив на оказание бесплатной медицинской помощи составит 18 974 рубля, при федеральном показателе в 12 697 рублей. Всего в Петербурге 5,7 млн застрахованных граждан, с ними будут работать 372 медицинские организации. Одним из приоритетов станет онкология, на это направление заложено 10,9 млрд, что на треть больше, чем в 2019 году.

На кадровый вопрос фонд намерен направить 1,4 млрд рублей. Предполагается, что учреждения здравоохранения смогут принять дополнительно 500 врачей и 500 медсестер. Целевые показатели по зарплате следующие: 121,6 тысячи для врачей, 60,8 тысячи для среднего медперсонала, 53,8 тысячи – для младшего.



