Из Парижа с любовью. Самца макаки из Франции «женили» в Ленинградском зоопарке

Гость из Парижа поселился в Ленинградском зоопарке. Самец львинохвостой макаки приехал из Франции в Россию с самыми серьезными намерениями — обрести свою вторую половинку. Кажется, ему это уже удалось.

О новом обитателе зверинца сотрудники рассказали 14 октября. Иностранного гостя зовут Даман, после месяца карантина его познакомили с невестой по имени Алиса.

«Несмотря на небольшую осторожность, обезьяны спокойно восприняли друг друга, – отметили в Ленинградском зоопарке. – А спустя некоторое время сотрудники заметили, как самка начала перебирать шерстку партнера, что на обезьяньем языке означает нежное проявление чувств».

Фото: Ленинградский зоопарк/vk.com





Сотрудники выразили надежду на скорое потомство и выложили видео, на котором приматы, сидя вместе, поедают гранат — символ любви и брака.