Храм в Екатеринбурге будут строить в историческом центре. Избирательная комиссия огласила итоги опроса горожан

Чуть более половины жителей Екатеринбурга проголосовали за то, чтобы собор Святой Екатерины воздвигли на месте бывшего Приборостроительного завода.

«Утвержден протокол. За площадку на Горького, 17 [приборостроительный завод] – 57,66%, за территорию за Макаровским мостом – 39,49%, недействительные листы – 2,85%», – цитирует 14 октября заявление председателя городской избирательной комиссии Вадима Антошина ТАСС.

По его словам, явка составила 8,94%, или 97143 избирателя. Им был предложен 51 участок, из которых большинство голосов получил расположенный в центре города завод.

Антошин подчеркнул, что нарушений зафиксировано не было, однако возникло «недопонимание», так как проголосовать не смогли живущие за пределами города граждане и иностранцы.



