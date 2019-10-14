Смольный одобрил проект бюджета с пятирублёвым ростом цен на проезд

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год. Расходов впервые напланировали более чем на 700 млрд рублей.

Проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 был представлен на заседании правительства 14 октября. Доходы в 2020-м должны составить 664,7 млрд рублей, расходы – 701,4 млрд. Основным источником дохода является НДФЛ – 46%, 29,9% приходятся на налог на прибыль организаций. 157,6 млрд в следующем году предполагается направить на развитие образования, 120,4 млрд – на здравоохранение, 117,5 млрд – на развитие транспортной системы, 86,1 млрд – на соцподдержку граждан. Адресная инвестиционная программа определена на 99,4 млрд.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о проекте бюджета на ближайшие 3 года. В частности, субсидия перевозчикам рассчитана исходя из того, что стоимость разового проезда на общественном транспорте вырастет на 5 рублей. Церемония внесения проекта бюджета в Законодательное собрание пройдет 15 октября.



