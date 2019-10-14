Хакер старой закалки. Злоумышленник попытался взломать банкомат лопатой

Неизвестный попытался вскрыть банкомат в центре Москвы с помощью лопаты. Об этом 14 октября пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября на улице 1-я Тверская-Ямская, дом 11.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный неустановленным предметом пытался вскрыть банкомат и похитить денежные средства, но ничего не похитив, скрылся», – говорится в официальном сообщении столичного главка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что для вскрытия банкомата злоумышленник воспользовался лопатой.



