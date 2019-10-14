Автомобиль вылетел на пути и насмерть сбил пешеходов на трамвайной остановке

В столице Бурятии под колесами автомобиля погибли двое пешеходов. Они стояли на остановке. Еще двух человек доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике, 14 октября в 12:10 в Улан-Удэ 31-летний водитель автомобиля Lifan, двигаясь по улице Терешковой, выехал на остановку общественного транспорта «Республиканская больница» и сбил находившихся там людей.

В результате ДТП два человека – 47-летний мужчина и 56-летняя женщина – погибли. Еще одна женщина, 67 лет, и водитель автомобиля получили травмы и были госпитализированы.





Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Запись опубликована на канале «Издательский дом Информ Полис» на сайте Youtube.

В Петербурге неделю назад произошло похожее ДТП. В ночь на 7 октября на проспекте Энгельса водитель «Форда», уходя от полиции, столкнулся с «КИА» и вылетел на трамвайную остановку. Там он сбил двух женщин, одна из которых от полученных травм скончалась.