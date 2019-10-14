Нобелевский комитет присудил премию по экономике за борьбу с глобальной бедностью

Лауреатами премии банка Швеции памяти Альфреда Нобеля стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер.

«За экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью», – так свое решение 14 октября обосновал Нобелевский комитет.

Победители 2019 года представляют сразу несколько стран. Награды Нобелевского комитета были удостоены француженка Эстер Дюфло, американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи и американец Майкл Кремер.





BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer «for their experimental approach to alleviating global poverty.»#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

В прошлом году награда досталась американскому тандему из Уильяма Нордхауса и Пола Ромера за исследования в области «экономического моделирования взаимосвязи рыночной экономики и изменения климата».

Награда банка Швеции памяти Альфреда Нобеля официально не считается «нобелевской», так как основатель премии не упомянул экономистов в своем завещании. Тем не менее премию решили ввести примерно полвека назад. Ее присуждает Нобелевский комитет.