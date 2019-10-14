390 миллиардов. Опубликованы суммы трат на развитие искусственного интеллекта в РФ, который ранее легализовал Путин

До 2025 года на развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий в России потребуется около 400 млрд рублей. 57 миллиардов возьмут в бюджете, ещё 335 млрд дадут «внебюджетные источники». Об этом 14 октября сообщает «Коммерсантъ».

Издание ссылается на дорожную карту развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая опубликована на сайте Минкомсвязи.

В документе есть важная для российских реалий оговорка о том, что озвученные суммы — это пока лишь «оценка требуемого финансирования». Точные суммы «будут уточнены в ходе разработки федпроекта по искусственному интеллекту».

В ведомстве Константина Носкова в случае необходимости уже готовы урезать финансирование по другим направлениям ради искусственного интеллекта.





«Помимо финансирования, указанного в таблице, на преодоление барьеров развития искусственного интеллекта необходимо выделить 33,2 млрд руб. В случае выделения финансирования в меньшем объеме, предлагается уменьшать объем финансирования пропорционально по всем — субтехнологиям»,— гласит опубликованный Минкомсвязи документ.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» в минувший четверг. В пятницу, 11 октября, текст концепции был опубликован.

Документ носит рамочный характер и вводит некоторые понятия. Так, под ИИ предлагается понимать «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека».

Конкретные целевые показатели должно прописать правительство до 15 декабря 2019 года. Предложения подчинённых Дмитрия Медведева будут внесены в нацпрограмму «Цифровая экономика». Отчитываться перед президентом о реализации многомиллиардного проекта кабмин будет обязан ежегодно.