«Вечерний Бобруйск»: Женщина отхлестала бюстгальтером охранника ночного клуба. На видео тот «стойко переносит невзгоды службы»

Охранник ночного клуба в белорусском Пинске пережил серьезный стресс в ночь с 12 на 13 октября. Как пишет 14 октября «Вечерний Бобруйск», полуобнаженная женщина избила его бюстгальтером.

«Что именно произошло в клубе, официальные источники молчат. Можно только догадываться, что посетительница увеселительного заведения перебрала в тот вечер с алкоголем», – рассказывает «Вечерний Бобруйск».

Видео инцидента появилось в паблике «Это Пинск». Автор, выложивший запись, пишет: «Разгорячённая обнажённая по пояс посетительница избивает охранника клуба лифчиком. Мужчина почему-то не пускает девушку в танцевальный зал и стойко переносит тяжести и невзгоды своей службы».



