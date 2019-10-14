Вынесены приговоры за похищенные на ГЛОНАСС миллионы. Бывший топ-менеджер ЦНИИ машиностроения получил 3 года колонии

Приговор по громкому делу о хищении средств на ГЛОНАСС вынесен в Москве, сообщает 14 октября Следственный комитет.

Бывший 1-й зам. гендиректора ФГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения Джордж Ковков получил 3 года колонии; экс-начальник отдела капстроительства ЦНИИ Александр Чернов — миллион рублей штрафа; бывший генеральный директор ФГУП «Управление специального строительства №5 при Спецстрое России» Александр Белов — 4 года лишения свободы; экс-гендиректор ООО «СпецМонолит» Роман Мартыненко — 5 лет в колонии строгого режима. Они признаны виновными в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и пособничестве в нем, легализации преступных доходов.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал заключенный в 2010 году в рамках федеральной программы «ГЛОНАСС» госконтракт о реконструкции и техническом перевооружении корпуса 100-1 ЦНИИ машиностроения в Королеве. Из федерального бюджета был выделен 1 миллиард 50 миллионов рублей. Договор подряда заключили с управлением специального строительства №5 при Спецстрое России. Предприятие возвело монолитные конструкции здания с технологией применения крупнощитовой опалубки на сумму 39 миллионов 451 тысяча 573 рубля. При этом в документах была указана более дорогостоящая технология. Строители «сэкономили» на этом 114 миллионов, оплаченных космическим агентством.

Как ранее сообщала «Фонтанка», дело возбудили еще в 2013 году.



