Депутаты пикетируют Смольный из-за открытия «Пятерочки» и трещин в доме Овсянникова

Депутаты муниципального образования «Смольнинское» 14 октября вышли на одиночные пикеты к зданию администрации Петербурга, событие транслирует группа «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания». Они требуют обеспечить безопасность жильцов дома №2\9 по Херсонской улице. Пока подвал в нем готовили к открытию магазина «Пятерочка», квартиры пошли трещинами.

Как рассказали «Фонтанке» жильцы дома, ремонтные работы и подготовку помещения к открытию магазина «Пятерочка» не остановили даже наложенные весной судом обеспечительные меры. По данным одной из обитательниц дома, предварительно подвал углубили и обустроили приямки, а также изменили конфигурацию оконных проемов. Во время работ стены квартир пошли трещинами. В подвальные помещения жильцов для осмотра не допустили.

В апреле ЖКС №3 Центрального района обратился с иском к ООО «Агроторг» и ООО «Эстейт СПб» об обязании привести подвальные помещения в первоначальное состояние, а также ликвидировать обустроенный в ходе перепланировки дверной проем и восстановить кирпичную кладку. Суд наложил обеспечительные меры в виде запрета на производство любых работ. Следующее заседание состоится 18 октября.

«Магазин на Херсонской, д. 2/9, готовится к открытию. Допущенные ранее нарушения были устранены, нынешняя планировка помещения соответствует всем требованиям и согласована контролирующими органами», – прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).



