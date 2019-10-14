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Городская премия
14.10.2019 13:07
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Пространство «Бенуа 1890» превратило спальный район в место притяжения и считает себя достойным победы в премии «Фонтанки»

Пространство «Бенуа 1890» превратило спальный район в место притяжения и считает себя достойным победы в премии «Фонтанки»

Один из лидеров в гонке номинантов в категории «Общественное и культурное пространство» – «Бенуа 1890». Руководитель культурного пространства Елена Плахтий рассказала, для чего нужна обратная связь и как развитие таких площадок может изменить жизнь спальных районов.

Руководитель культурного пространства Елена Плахтий
Руководитель культурного пространства Елена Плахтий

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  • Чувствуете ли вы признание горожанами результатов вашей работы?

– То, в каком количестве к нам приходят люди, как часто они к нам приходят, а также то, что они приходят к нам вновь и вновь – это и есть главный показатель признания горожан. И те добрые слова, которые мы от них слышим, – тоже. 

Есть и косвенные доказательства – например, цена квадратного метра вокруг «Бенуа 1890» выросла. И теперь это не просто спальный район – при продаже квартиры в этом квартале все обязательно указывают: «рядом с общественным пространством Бенуа 1890» или «поблизости от сада современного искусства».


  • Насколько важно для вас получать обратную связь от горожан – помогает ли это как-то в работе?

– Обратная связь – это, безусловно, очень важный элемент коммуникации с аудиторией. И это не только положительные, но и отрицательные отзывы. И последние особенно важны, так как именно в открытом диалоге рождается лояльность со стороны собеседника. Ведь на самом деле цель у нас общая – сделать город и место вокруг себя лучше. Когда люди понимают, что мы делаем, стираются всякие границы. Радует, что многие люди приходят с предложениями, идеями, и некоторые из них находят воплощение у нас. 

  • Насколько объективным вам кажется конкурс "Фонтанки"?

– Мы сами заходим на «Фонтанку» несколько раз в день узнать новости. «Фонтанка» – самый крупный городской портал Петербурга, и, безусловно, именно ей под силу сделать настолько обширную премию, собрав мнение реальных людей – жителей города. И я думаю, что многие, как и мы, с удовольствием проголосовали за свои любимые места. Поэтому я уверена, что результаты отбора будут честными, а значит справедливыми.

  • Считаете ли вы, что «Бенуа 1890» достойно звания лучшего общественного пространства в городе?

– Уже то, что нас назвали в числе лучших общественных пространств города, – большая честь. Можем ли мы претендовать на звание лучшего общественного пространства? Однозначно да. И не только потому, что мы проводим много мероприятий и собираем вокруг себя много людей. Мы очень бережно относимся к этому месту, сохраняем его историю и при этом постоянно общаемся с жителями этого микрорайона. Примечательно, что в спальном районе появилось такое место, которое собирает не только живущих по окрестностям – сюда приезжают со всего города. Нам кажется, что это очень круто. 


Мы делаем то, что можно тиражировать не только в разных районах Петербурга, но и по всей России. Везде есть много идей, художников, творческих людей – нужно, чтобы появилась объединяющая всех цель, и тогда таких качественных пространств может быть очень много. Конечно, легко сделать один проект, когда у тебя миллиарды, гораздо сложнее добиться успеха при меньшем объеме инвестиций – чтобы вместо шашлыков в необустроенном парке появился образовательный центр для детей, сад современного искусства, и это все сделано усилиями многих неравнодушных людей, в том числе нас, как инициаторов проекта. 

  • Вам важно быть лучшими?

– Для нас важно не только быть лучшими, но и быть достойными этого места, потому что здесь нельзя делать что-то, выпадающее из контекста. Это историческая территория, которая раньше принадлежала великому дворянскому роду Бенуа. При этом важно не только поддерживать исторические традиции, но и идти в ногу с современными тенденциями. 

Ведь это не наша собственность – это общее городское пространство, которое мы ежедневно создаем вместе с жителями. Мы просим разрешения у города разместить арт-объекты, обсуждаем, защищаем идеи. Это открытый диалог города, жителей и нас как инициаторов проекта. И самое главное, чем мы гордимся и почему мы заслужили статус лучшего общественного пространства – мы поверили людям. Нам говорили, когда мы открывали «Сад современного искусства»: «Украдут! Распилят! Растащат!» А на самом деле, у нас абсолютно адекватные и благодарные люди, они ценят то, что у них есть, убирают за своими питомцами и следят за тем, чтобы все в саду было в порядке. Стремление к красоте вокруг у людей огромное.

Так что нужно еще и быть готовым быть лучшим общественным пространством. И мы готовы!

Справка:

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» учреждена редакциями «Фонтанки» и журнала «Город 812».

С 16 сентября по 15 октября читатели «Фонтанки» сами предлагают номинантов – компании, которые помогают менять Петербург к лучшему, которые с уважением относятся к городу и к его жителям. Те, кого чаще всех будут упоминать наши читатели, выйдут в шорт-лист премии. После этого начнется второй этап: с 18 октября до 30 ноября будет проходить онлайн-голосование, которое окончательно определит лауреатов нашей общей премии.

Бизнесу мы тоже предлагаем активно включаться в голосование и заявлять о себе. Ведь такой аудитории, как у «Фонтанки», больше нет ни у кого. И заслужить себе доброе имя у наших читателей дорогого стоит.

Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

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