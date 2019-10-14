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Общество
14.10.2019 12:52
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СМИ: Следователи по «московскому делу» увезли на допросы новых фигурантов

Новая серия обысков и допросов по делу о массовых беспорядках на летних акциях протеста в Москве прошла в столице утром 14 октября. Вопросы возникли к пятерым.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на родственников задержанных и правозащитников. Среди тех, к кому у Следкома есть вопросы, издание называет Денни Кулинича. Ранее телеканал «РЕН ТВ» указывал на этого активиста движения «Декоммунизация» как на организатора акции 27 июля. Из квартиры, где он живет, оперативники вывезли оргтехнику, сам Кулинич доставлен на допрос в центральное управление СК.

Еще троим, по данным Baza, якобы предъявляют применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Это Владимир Емельянов, Максим Мартинцев и Егор Лесных. Закон они нарушили во время разгона одной из летних акций на улице Рождественка.

10 августа в акции протеста якобы участвовал Андрей Баршай. Его мать рассказала «ОВД-Инфо», что у ее сына забрали телефон, паспорт и военный билет, она также отметила, что задержание связано с делом о массовых беспорядках. Позже его адвокат добавил, что у Баршая статус свидетеля.

Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 319 статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).


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